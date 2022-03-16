Британська розвідка поділилася оцінкою військової ситуації в Україні

У британській розвідці вважають, що російські сили продовжують "буксувати" через те, що прив’язані до мережі доріг і що Україна не втратила контроль у повітрі. Про це йдеться у заяві Міноборони Британії від 16 березня, повідомляє Українська правда.

За їхньою оцінкою, російські війська значною мірою залишаються прив’язані до доріг і, схоже, не наважуються на маневри поза ними. Ключову роль у стриманні їхнього просування зіграло рішення України підривати мости на маршрутах наступу.

"Через те, що Росія і далі не може отримати над контроль над повітрям, це суттєво зменшило їхню спроможність ефективно задіювати маневри у повітряному просторі та ще більше обмежує наявні варіанти… ЗСУ у своїй тактиці вміло скористалися недостатньою маневреністю російських сил, розлагодивши їхнє просування і завдавши тяжких втрат" , - зазначають у повідомленні.

Днями колишній командувач армії США у Європі Бен Ходжес сказав, що, за його оцінками, протягом 10 днів російські сили опиняться у становищі, коли вже не можуть проводити наступальні операції.