Міськрада: У Бучі окупанти взяли в полон співробітників міськради та волонтерів
Окупанти у вівторок увечері влаштували погром у будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон шістьох співробітників і волонтерів, повідомляє пресслужба міськради.
Повний список полонених:
1) Гапченко Дмитро Олександрович;
2) Черкаський Леонід Юхимович;
3) Циган Микола Володимирович;
4) Ющенко Анатолій Вікторович;
5) Уманець Володимир Олександрович;
6) Матюк Сергій Олександрович.
Від'їжджаючи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи.
"Просимо Офіс Президента України, Ірину Верещук, Київську ОВА, Київську обласну державну адміністрацію допомоги у звільненні наших людей", – йдеться у повідомленні.