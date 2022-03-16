Міськрада: У Бучі окупанти взяли в полон співробітників міськради та волонтерів

Окупанти у вівторок увечері влаштували погром у будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон шістьох співробітників і волонтерів, повідомляє﻿ пресслужба міськради.

Повний список полонених:

1) Гапченко Дмитро Олександрович;

2) Черкаський Леонід Юхимович;

3) Циган Микола Володимирович;

4) Ющенко Анатолій Вікторович;

5) Уманець Володимир Олександрович;

6) Матюк Сергій Олександрович.

Від'їжджаючи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи.