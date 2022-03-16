Головнокомандувач ЗСУ Залужний: Київ вистоїть!

Оборона столиці є головним завданням Збройних Сил України. Про це заявив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Оборона Києва – наше стратегічне завдання. Основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ Збройних сил України", – написав він.

Разом із сухопутними військами, за словами Залужного, Київ захищають і підрозділи Сил територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій ЗС України та інших військових формувань держави.