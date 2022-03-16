МВС: З початку війни зруйновано тисячі будинків та десятки навчальних закладів

В Україні від початку війни російські військові знищили 3500 об'єктів інфраструктури. Ця цифра збільшується щодня. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє UBR.

За його словами, ворог системно знищує громадянську інфраструктуру України. Так, вже зафіксовано 2700 зруйнованих житлових будинків. Нараховуються десятки ушкоджених будівель соціальної сфери.

"Зруйновані навчальні заклади – повністю або частково – 72 об'єкти. Установи охорони здоров'я – 21 об'єкт на території України. Житлові будинки – кількість змінюється щодня. Наразі це понад 2700 зруйнованих будинків", – повідомив Монастирський.

Крім того, знищено понад 400 об'єктів Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції та інших органів.

Також Монастирський повідомив, що за майже три тижні зруйновано 230 об'єктів транспортної інфраструктури та 165 об'єктів життєзабезпечення населення, таких як електропідстанції та газопроводи.