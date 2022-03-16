Лавров: Є надія на досягнення компромісу

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляє, що на переговорах РФ з Україною є надія на компроміс. Про це, посилаючись на його інтерв'ю телеканалу РБК, повідомляє Корреспондент.

"Орієнтуюсь на ті оцінки, які дають наші переговорники. Вони констатують, що переговори йдуть непросто зі зрозумілих причин, але є певна надія на досягнення компромісу", - сказав Лавров.

"У процесі переговорів Росії т﻿а України є конкретні формулювання, які близькі до погодження. Нейтральний статус України зараз обговорюється на переговорах серйозно у зв'язку з вимогами Росії щодо гарантій безпеки... Зараз саме це обговорюється на переговорах, там є абсолютно конкретні формулювання, які, на мою думку, близькі до погодження", - додав Лавров.

Глава МЗС РФ зазначив, що Росія не називає конкретних формулювань, що стосуються гарантій та нейтралітету України, з поваги до переговорного процесу.

"Діловий настрій, який не відразу, не просто, але все-таки починає проявлятися - і сподіваюся, він візьме гору - дає надію, що ми зможемо з цієї теми конкретно домовитися. Хоча ясно, що ізольовано проголосити нейтралітет і оголосити про гарантії - це буде суттєвим кроком уперед, але проблема набагато ширша", - сказав Лавров.

Також він зазначив, що останнім часом сам президент України Володимир Зеленський зробив низку "цікавих заяв", зокрема про те, що на Україну ніхто не чекає в НАТО.