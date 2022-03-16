Рада Європи терміново збереться через заяву Росії про вихід з організації

Комітет міністрів Ради Європи проведе позачергове засідання у світлі повідомлення міністра закордонних справ Російської Федерації про рішення російського керівництва вийти з Ради Європи. Про це йдеться у повідомленні Ради Європи, повідомляє Європейська правда.

У Раді Європи нагадали, що невиправдана і неспровокована агресія РФ проти України привела до рішення Комітету міністрів і Парламентської асамблеї розпочати процедуру виключення Російської Федерації з Ради Європи, передбачену статтею 8 Статуту.

"У цьому контексті ввечері Парламентська асамблея одноголосно вирішила, що Російська Федерація більше не повинна бути державою-членом Організації. Вранці Комітет міністрів проведе позачергове засідання також у світлі повідомлення міністра закордонних справ Російської Федерації про рішення російського керівництва вийти з Ради Європи" , - йдеться у заяві.

У раді Європи наголошують, що своїми діями в Україні російська влада позбавляє російський народ переваги найсучаснішої системи захисту прав людини у світі, включаючи юрисдикцію Європейського суду з прав людини та величезну систему конвенцій.