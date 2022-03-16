В Енергоатомі розповіли про ситуацію на українських АЕС

Всі чотири атомні електростанції України, що працюють, продовжують стабільно виробляти електричну енергію.﻿, повідомляє Ділова столиця.

"Станом на 09:00 16 березня всі чотири атомні електростанції України, що працюють, продовжують стабільно виробляти електричну енергію. Їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни", — кажуть у НАЕК "Енергоатом".

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій та прилеглих до них територіях не змінювався, він у межах норми.

"В умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії "Енергоатом" посилив контроль і визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими. Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем" , — наголосили в "Енергоатомі".

Запорізька АЕС та Енергодар захоплені окупантами та вже 12-у добу перебувають під контролем їхніх військових формувань.

"Станом на сьогоднішній ранок на території станції з пів сотні одиниць ворожої техніки та безліч російських військових, багато вибухівки та зброї. Окупанти продовжують підривати на території станції снаряди та міни, що не розірвалися, коли вони її обстрілювали. Вибухи чути далеко за межами майданчику АЕС" , — зазначили у компанії.

Як зазначається, всі 6 енергоблоків Запорізької АЕС обслуговуються українським персоналом, зміни мають можливість ротації. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників.

"Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Внаслідок цього ядерна та радіаційна безпека – під загрозою" , — наголосили у компанії.

Через фактичну блокаду Енергодару є проблеми з пальним, продуктами та ліками першої необхідності. Психологічний стан працівників АЕС і мешканців міста – складний.