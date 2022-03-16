Держспецзв'язку: у Вінниці обстріляли телевежу, місто без ефірного ТБ

Під обстріл російських окупантів у Вінниці в середу потрапила телевежа концерну РРТ. Про це, посилаючись на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уранці 16 березня окупанти обстріляли телевежу Концерну РРТ (входить до сфери управління Держспецзв'язку) у Вінниці. Ефірне мовлення в місті тимчасово не працює", – ідеться в повідомленні.

Раніше голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що російські окупанти в ніч на середу завдали ракетного удару по Вінниці.