Ілон Маск назвав надійні способи зберігання статків

Відомий американський бізнесмен заявив, що зберігати свої статки в доларах уже ненадійно, повідомляє Сьогодні.

Зберігати свої статки у доларовій валюті тепер невигідно і навіть небезпечно. Адже так можна наразитися на наслідки інфляції.

Про це заявив американський мільярдер та винахідник, власник SpaceX та Tesla Ілон Маск у своєму дописі у Twitter.

Що замість долара?

Рекордний ріст інфляції відбувся у США цього року. На тлі таких подій Маск пояснив, що через інфляцію долар є дуже ненадійним.

Натомість у такій ситуації краще володіти якимись фізичними речами або ж акціями.

"Зазвичай краще мати фізичні речі, як-от будинок, або акції компаній, які, на вашу думку, роблять хороші продукти", – пояснив бізнесмен.

Також Маск наголосив, що він довіряє віртуальній валюті та свої заощадження зберігає, зокрема, в такому вигляді.