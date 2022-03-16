У РФ озвучили ідеї України щодо демілітаризації

У Росії заявляють, що Україна пропонує австрійський або шведський варіант нейтралітету – демілітаризовану державу з власною армією. Про це у середу, 16 березня, заявив представник РФ на переговорах Володимир Мединський, повідомляє Корреспондент.

Як і глава МЗС РФ Сергій Лавров, він визнав прогрес щодо деяких позицій на переговорах.

"Це збереження та розвиток нейтрального статусу України, демілітаризація, обговорюється цілий комплекс питань, пов'язаних із розміром української армії. Україна пропонує австрійський, шведський варіант нейтральної, демілітаризованої держави, але при цьому держави, яка має власну армію та військово-морські сили. Всі ці питання обговорюються на рівні керівництв міністерств оборони Росії та України" , - сказав Мединський.

Зазначимо, що в Україні подібні ідеї офіційно не озвучувалися. Але, за його словами, поки що немає зрушень з інших питань.

"Ключеве питання для нас - це статус Криму та Донбасу. Ціла низка гуманітарних питань, у тому числі денацифікації, право російськомовного населення та становище російської мови" , - сказав Мединський.

Заяву Мединського щодо варіантів демілітаризації України прокоментував прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.