На Херсонщині викрали мера окупованого Скадовська

Російські окупанти викрали мера окупованого Скадовська (Херсонська область) Олександра Яковлєва. А також його заступника Юрія Плюха. Про це заявив активіст Артем Костюченко, повідомляє РБК-Україна.

"Щойно зі Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександра Яковлєва та Юрія Палюха. Збираємось на центральній площі о 12:00", - повідомив активіст.

На майдані перед міськрадою вже зібралися жителі Скадовська, які вимагають повернути мера.