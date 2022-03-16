Meest запустив безкоштовне доставлення гуманітарної допомоги в Україну

Meest запустив безкоштовне доставлення гуманітарної допомоги в Україну

Meest запустив безкоштовне доставлення гуманітарної допомоги Україні з країн Європи та Північної Америки, повідомляє Новое время.

"Meest приймає допомогу від усіх охочих. Для організації відправки гуманітарної допомоги потрібно звернутися в одне із представництв у США, Канаді, Італії, Польщі, Греції, Великобританії, Німеччині чи Франції. У найкоротший термін компанія організовує відправлення допомоги до організацій, які відповідають за її розповсюдження в Україні", — розповідають в компанії.

Вимоги до пакування гуманітарної допомоги:

  • Пакування може бути картонне або пластикове;
  • Максимальна вага кожного пакування — 30 кг;
  • Необхідно окремо пакувати товари за категоріями;​
  • До пакування з гуманітарною допомогою необхідно прикріпити листок А4 з детальним описом вмісту коробки;​
  • Не потрібно вказувати адресу одержувача в Україні. Вся гуманітарна допомога буде доставлена ​​на склад компанії у Львові та розіслана між різними акредитованими організаціями в Україні, які збирають та розповсюджують допомогу там, де це необхідно.

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