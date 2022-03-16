Meest запустив безкоштовне доставлення гуманітарної допомоги в Україну
Meest запустив безкоштовне доставлення гуманітарної допомоги Україні з країн Європи та Північної Америки, повідомляє Новое время.
"Meest приймає допомогу від усіх охочих. Для організації відправки гуманітарної допомоги потрібно звернутися в одне із представництв у США, Канаді, Італії, Польщі, Греції, Великобританії, Німеччині чи Франції. У найкоротший термін компанія організовує відправлення допомоги до організацій, які відповідають за її розповсюдження в Україні", — розповідають в компанії.
Вимоги до пакування гуманітарної допомоги:
- Пакування може бути картонне або пластикове;
- Максимальна вага кожного пакування — 30 кг;
- Необхідно окремо пакувати товари за категоріями;
- До пакування з гуманітарною допомогою необхідно прикріпити листок А4 з детальним описом вмісту коробки;
- Не потрібно вказувати адресу одержувача в Україні. Вся гуманітарна допомога буде доставлена на склад компанії у Львові та розіслана між різними акредитованими організаціями в Україні, які збирають та розповсюджують допомогу там, де це необхідно.