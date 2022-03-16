Арестович: ЗСУ покращили ситуацію в деяких районах

Військово-політичне керівництво України зберігає контроль за ситуацією. Про це у щоденному зведенні повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Ліга.net.

Для російських окупантів за добу не відбулося жодних позитивних змін на фронті, "і шансів на це вони не мають", тому що РФ "вичерпала свої ресурси", а спроби перекинути в Україну найманців із Сирії та Лівії, а також "ошмаття армії з Далекого сходу поки що їм не вдаються".

"Тобто, у них немає резервів, – як за нашою оцінкою, так і за оцінками провідних західних фахівців" , – наголосив офпред Банкової.

Основні зусилля окупанти зберігають у зоні ООС, де зазнали вчора втрат у напрямку Ізюма, а також на підступах до Миколаєва; "в'язнуть у тактичних боях, що розгортаються певною мірою на користь України".

"Наші війська на деяких напрямках учора провели невеликі тактичні контрнаступи, що покращили ситуацію у конкретних районах оборони" , – наголосив Арестович.

Він додав, що наша фронтова авіація й сухопутні війська завдавали потужних ракетно-бомбових та артилерійських ударів по угрупованнях противника: таких випадів ЗСУ було не менше семи за добу.

Повітряні сили ЗСУ збили за 15 березня щонайменше три літаки, один вертоліт ворога й кілька крилатих ракет.