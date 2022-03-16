Президент Червоного Хреста прибув до Києва
Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петер Маурер прибув до Києва, щоб обговорити зі спільнотами та владою умови для нейтральної та неупередженої гуманітарної роботи комітету, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це Маурер написав у себе у Twitter.
"Я приїхав до Києва. Я тут, щоб поговорити з спільнотами та владою, щоб МКЧХ міг розширити наш доступ і нейтральну та неупереджену гуманітарну роботу. Люди в Україні волають про допомогу. Потреби величезні, умови мінливі. Ми не шкодуємо сил, щоб відповісти на їхній заклик", – стверджує він.