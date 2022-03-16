В ефірі "Україна 24" пустили фейкове звернення Зеленського

Сьогодні в ефірі телеканалу "Україна 24" пустили фейкове звернення президента України Володимира Зеленського. Він нібито закликає Збройні сили України скласти зброю.

Фейкове звернення президента з'явилося на рухомому рядку під час заяви заступника Єрмака Андрія Сибіги.

"Дорогі українці, шановні захисники! Бути президентом виявилося не так уже й легко. Я змушений приймати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. Час подивитися в очі. Не вийшло. Стало гірше, набагато гірше. Більше немає жодного завтра, принаймні, для мене. І тепер я приймаю рішення попрощатися з вами. Я раджу вам скласти зброю і повернутися в сім'ї. На цій війні не слід помирати. Я раджу вам жити і збираюся робити те саме", - сказано у "зверненні" Зеленського.

Володимир Зеленський відреагував на фейк та заявив, що пропонує скласти зброю лише окупантам.