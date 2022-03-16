Нацполіція: Вибухотехніки знешкодили понад 350 боєприпасів окупантів

Вибухотехніки знешкодили понад 350 боєприпасів, які російські окупанти скинули на мирних українців﻿. Про це заявили в Нацполіції України, повідомляє Ділова столиця.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що вже три тижні ворог поливає територію України ракетами та авіаснарядами.

Також вибухотехніки поліції провели контрольований вибух крилатої ракети.