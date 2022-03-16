Нацполіція: Вибухотехніки знешкодили понад 350 боєприпасів окупантів
Вибухотехніки знешкодили понад 350 боєприпасів, які російські окупанти скинули на мирних українців. Про це заявили в Нацполіції України, повідомляє Ділова столиця.
Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що вже три тижні ворог поливає територію України ракетами та авіаснарядами.
Також вибухотехніки поліції провели контрольований вибух крилатої ракети.
"Скільки біди б цей носій смерті натворив, якби потрапив у ціль. А на наші прохання закрити небо над Україною у відповідь — тиша. Рештки боєприпасів вилучаємо як докази воєнних злочинів Росії проти України. Весь світ має побачити та засудити справжнє знищення мирного українського населення російськими загарбниками. І навіть після нашої перемоги ще довго лунатиме ехо війни. Бо хтозна, скільки нерозірваних боєприпасів заховано під землею та завалами", — йдеться у повідомленні.