Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив про підписання указу про загальнонаціональну хвилину мовчання.

Зеленський зазначив, що в Україні почала роботу слідча група Міжнародного кримінального суду, яка вже збирає докази воєнних злочинів РФ.

"Провів розмову з прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карімом Ханом. Він уже в Україні. Вже почав працювати. Тож окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців" , - заявив Зеленський.

Президент додав, що минулої ночі ворог знову обстріляв мирних громадян. Найбільше постраждали ті території, "про які російські пропагандисти говорили як про місце проживання особливо близьких для Росії людей".

Загалом в Україні зруйновано 400 закладів освіти, найбільше в Донецькій області.

"У Маріуполі окупанти захопили лікарню. Обласну лікарню інтенсивного лікування. Вона і без того вже пошкоджена російськими бомбами. Пацієнти та лікарі – у полоні. Всередину нагнали ще мешканців сусідніх будинків. Понад 400 людей у заручниках! І окупанти використовують цю лікарню як вогневу позицію, щоб обстрілювати місто" , - заявив Зеленський.

За словами президента, "це черговий злочин російських військових проти Маріуполя нічим не відрізняється від захоплення Басаєвої лікарні у Буденівську".

"Хоча... Відрізняється. Зараз ще підліше... Російська держава перетворилася на відвертого терориста. І їй не соромно. Але вона відповідатиме" , - сказав він.

Зеленський наголосив, що світ уже починає розуміти, що без визнання Росії державою-терористом неможливо буде відновити справедливість щодо України.

"Сьогодні я підписав важливий указ. Про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам'яті всіх, хто загинув у нашій Вітчизняній війні, усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії" , - сказав він.

"Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави згадуватимемо українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та цивільних. Дорослих та дітей. Усіх! Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не розпочала цю війни. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну" , - сказав президент.

Зеленський закликав громадян не поширювати деталі роботи української ППО, а також не публікувати мапи, які залишаються у розбитій або покинутій російській техніці. Він зазначив, що це, а також інформацію про розташування ворожих військ, потрібно передавати українським військовим.

Також він повідомив, що у середу 16 березня виступить перед Конгресом Сполучених Штатів Америки.