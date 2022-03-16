Столтенберг: агресія РФ змінила всю систему безпеки НАТО

Неспровокована та невиправдана війна, яку Росія почала проти України, змінила все євроатлантичне безпекове середовище. Про це сьогодні в Брюсселі перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

Столтенберг також додав, що агресія РФ матиме довгострокові наслідки для політики НАТО у сфері стримування та оборони.

"Під час нашої надзвичайної зустрічі міністрів захисту сьогодні ми говоритимемо про брудне вторгнення Росії в Україну. Це руйнівне лихо для людей в Україні, і це також змінює наше безпекове середовище, матиме довгострокові наслідки для нашої безпеки, для всіх союзників по НАТО", – сказав Єнс Столтенберг.

Він нагадав, що НАТО дало швидку та об'єднану відповідь на ці події. Союзники застосували важкі санкції проти Росії, надали та продовжують надавати істотну допомогу Україні як у військовому вимірі, так і фінансовій та гуманітарній. Водночас НАТО здійснила заходи щодо посилення своєї колективної оборони.

За словами Столтенберга, сотні тисяч військовослужбовців НАТО перебувають у підвищеній готовності. Сто тисяч американських військ уже перебувають у Європі, 40 тисяч – під прямим командуванням НАТО, переважно у східній частині Альянсу. Ці сили підтримуються військово-морськими та повітряними можливостями.

"США відіграють ключову роль у цих зусиллях посилення колективної оборони. Більше американських військ у Європі - це потужний сигнал трансатлантичної єдності", - наголосив Генеральний секретар НАТО.

Він повідомив, що сьогодні міністри НАТО не лише розглянуть наслідки російського вторгнення до України, але також проведуть оцінку її довгострокових наслідків та шляхи довгострокової адаптації Альянсу, подальшого зміцнення його політики стримування та оборони.

"Ми повинні усунути будь-який простір для хибних прорахунків або непорозумінь у Москві щодо нашої готовності захистити та захищати всіх союзників", – додав Йєнс Столтенберг.

Він ще раз заявив про те, що НАТО несе відповідальність за те, щоб ця криза не вийшла за межі України, і збільшення військової присутності на східному фланзі НАТО має на меті запобігання подальшій ескалації війни.

У свою чергу, міністр оборони США Ллойд Остін, який вийшов у пресу разом зі Столтенбергом, зазначив, що американська сторона була здатна в цій ситуації ухвалити низку важливих та продуманих рішень.

"Наша (американська – ред.) присутність посилає світові сигнал, що ми залишаємося єдиними в нашій підтримці України, що ми засуджуємо російське неспровоковане і нічим не виправдане вторгнення в Україну. Україна має законну і суверенну владу, і ми підтримуємо її здатність захистити себе , і ми продовжуватимемо цю підтримку", – наголосив американський чиновник.

Він зазначив, що союзники з НАТО тверді у дотриманні статті 5 Вашингтонського договору про колективну безпеку і виконуватимуть свої зобов'язання.