В Україні запустили Національний портал допомоги населенню (НПДН), який дозволяє знайти всі необхідні контакти та важливу інформацію для цивільних, які потребують допомоги, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється на сайті порталу, на сайті розміщені дані про те, до кого звертатися і як діяти за конкретних обставин під час війни.

На сайті доступна інформація як для тих, хто зараз перебуває в зоні опору, так і для переселенців: питання безпеки; харчові продукти; евакуація; волонтерство; допомога з-за кордону; транспорт; житло; мобілізація тощо.

Портал створено у партнерстві з фондом "Повернися живим". Всі посилання на порталі перевірені, інформація постійно оновлюється.

Сайт Національного порталу допомоги населенню: https://npdn.in.ua/