На спецрахунку НБУ на підтримку армії залишилося 47 млн грн

Залишок коштів на спецрахунку, що Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить близько 47 млн грн станом на 16 березня, повідомляє Ліга.Фінанси.

Національний банк уже перерахував на потреби військових майже 11,8 млрд грн, заявили у пресслужбі НБУ.

Із них на потреби Національної гвардії України – 950 млн грн.

На потреби Національної поліції України – 1,65 млрд грн.

На потреби Міністерства оборони України – 8,22 млрд грн.

На потреби Державної прикордонної служби – 980,2 млн грн.

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано близько 11,8 млрд грн в еквіваленті. Зокрема майже 3,4 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Кошти надходили як від громадян і підприємств в Україні, так і від міжнародних спільнот (зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Швеції, Фінляндії, Китаю, Франції, Канади, Австралії й багатьох країн світу).

Для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.

Залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить 267 млн грн станом на 16 березня. Саме таку суму було перераховано на рахунок з дня його відкриття, 1 березня 2022 року.

Зокрема, майже 131 млн грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Одержувачем і розпорядником коштів, що надходять на рахунок, відкритий НБУ для гуманітарних цілей з України та з-за кордону, є Міністерство соціальної політики України.