Заводи BMW та Volkswagen зупиняють роботу через війну в Україні

Багато європейських заводів були змушені призупинити роботу через брак деталей, зокрема електрокабелів, що виготовляються в Україні, повідомляє Корреспондент.

Європейські автомобільні компанії призупиняють роботу низки заводів через брак деталей, що імпортувалися з України, пише Financial Times.

"BMW та Volkswagen були змушені призупинити роботу заводів по всій Європі після того, як вторгнення Росії змусило закрити українські електромонтажні заводи", - йдеться у повідомленні.

За оцінкою Auto Analysis, яку наводить видання, на Україну, зокрема, припадає близько п'ятої частини постачання електрокабелів.

"Проблема з кабелями полягає в тому, що вони фундаментальні. Ви не можете почати складання навіть некомплектного автомобіля без них", - зазначив директор консалтингової компанії Alix Partners Олександр Маріан, уточнивши, що страхові прив'язки виготовляються на замовлення, що ускладнює питання їхнього виготовлення на інших заводах.

Крім того, джерела повідомили виданню про серйозні логістичні проблеми.

"Якщо ви відправляєте вантажівку, ви не можете сказати, буде вона в Польщі через три години, три дні і чи буде вона відправлена ​​назад. Ми повинні щодня перевіряти, чи можна сьогодні відправити машину або дві", - наводить газета слова джерела.

Гендиректор Volkswagen Херберт Дісс, думку якого наводить Financial Times, зазначив, що зараз компанія розглядає і альтернативи, які включають зміну обладнання. При цьому джерела повідомили, що деякі постачальники з України почали відновлювати роботу.