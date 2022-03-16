Перехід на літній час: коли українцям переводити стрілки

Перехід на літній час в Україні традиційно відбудеться в останню неділю березня, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Куди і коли перевести стрілки

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", час переводиться два рази на рік:

на літній - в останню неділю березня о 03:00 на 1 годину вперед;

на зимовий - в останню неділю жовтня о 04:00 на 1 годину назад.

У 2022-му році перехід на літній час буде 27 березня. Рівно о 3:00 стрілки переводять на годину вперед.

Втім, сучасні гаджети самі справляються з цим завданням. А ось застарілі пристрої і годинник зі стрілками потрібно переводити вручну.

Навіщо переходити на літній і зимовий час

Таку практику вперше ввели прагматичні англійці з метою економії електроенергії.

Розподіляти час на літній і зимовий в Україні почали в 1981 році, а в 1996 законодавчо регламентували цей процес.

З часом економія звелася майже не до нуля (1-3%), оскільки в сучасному світі змінився розвиток і розподіл енергоресурсів. Зараз переведення годинників стало швидше номінальним, багато країн від цього відмовилися.

Вважається, що адаптованим часом для жителів України є постійний зимовий час, а переведення годинників на літній - негативно позначається на здоров'ї.

Як переведення годинників може відбитися на здоров'ї

Подібні перехідні періоди збивають графік, може порушуватися сон, виникати стомлюваність.

Лікарі радять напередодні вирівняти графік сну, за тиждень до переведення зрушуючи час відходу до сну і пробудження на 15 хвилин кожен день. А важливі справи, навантаження краще перенести на тиждень вперед.