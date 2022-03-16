МЗС Литви: ЄС має надати Україні "дорожню карту"

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс після зустрічі з головою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що Євросоюз має й надалі підтримувати Київ та чинити тиск на Росію. Про це, посилаючись на литовський портал новин, пише Иван Бойко, УНІАН.

За словами міністра, після того, як лідери країн Євросоюзу минулого тижня висловилися за інтеграцію України до спільноти, Єврокомісія не повинна відкладати в довгу скриньку прохання Києва про вступ до ЄС.

"Політичні заяви повинні супроводжуватися адміністративними, практичними рішеннями Комісії. Повинна бути представлена дорожня карта про кандидатський статус України, коли його буде надано, в якій формі вона буде надана. Ми хочемо це бачити", – сказав Ландсбергіс.

Він зазначив, що порушить ці питання на зустрічі міністрів ЗС ЄС, що відбудеться наступного тижня.

За його словами, країнам ЄС слід продовжувати надавати військову та фінансову допомогу Україні. Також, сказав міністр, спільнота має оголосити нові санкції для Росії, запровадивши ембарго на імпорт енергоресурсів із цієї країни та відключивши всі банки від системи розрахунків SWIFT.