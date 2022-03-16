Росію виключили із Ради Європи

Комітет міністрів Ради Європи вирішив виключити Росію з цієї організації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Комітет міністрів (…) ухвалює в рамках процедури, започаткованої відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи, що Російська Федерація припиняє бути членом Ради Європи з 16 березня 2022 року", - йдеться у резолюції на сайті Ради Європи у середу.

Рада Європи підтвердила, що агресія РФ проти України є серйозним порушенням РФ своїх зобов'язань за ст. 3 Статуту Ради Європи.