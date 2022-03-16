Вплинути на Путіна може лише Сі Цзіньпін — ексголова британської розвідки MI6

Колишній голова британської розвідки MI6 Алекс Янгер заявив, що лише президент Китаю Сі Цзіньпін може вплинути на Володимира Путіна, щоб зупинити війну в Україні, повідомляє Новое время.

"Зі всіх людей у світі, які можуть вплинути на Володимира Путіна, який перебуває у своєму бункері і одержимий ідеєю досягнення величі через відновлення Російської імперї, з усіх людей, які можуть на нього вплинути, це Сі Цзіньпін, китайський лідер" , - сказав він.

За його словами, Путін потребує допомоги Сі Цзіньпіна.

"Звичайно, Сі, хоча він і відчуває, що повинен на високому рівні підтримувати те, що робить Росія у зв'язку з їх новим союзом, повинен бути глибоко стурбований тим, що відбувається" , - сказав він.

Янгер заявив, що війна Росії проти України серйозно ускладнює економічні проблеми, з якими зіштовхується Китай і несе "величезний репутаційний ризик" для Китаю, якщо він продовжить асоціювати себе із "вбивчою діяльністю в Україні".