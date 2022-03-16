Міськрада Бучі: окупанти відпустили співробітників держвідомства

Російські окупанти відпустили працівників міськради Бучі, яких утримували у заручниках понад добу. Про це поінформувала пресслужба міськради, повідомляє Новое время.

У міськраді заявили, що вони вже перебувають вдома з рідними.

"У всіх забрали сім-карти, тому вони зараз не на зв'язку" , - додали там.

Вранці 15 березня російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон співробітників та волонтерів. Окупанти викинули їхні паспорти та інші документи.