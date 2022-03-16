МЗС РФ: на переговорах поговорять і про відміну санкцій

У російському МЗС намагаються переконувати, що питання можливого скасування санкцій щодо РФ обговорюються на переговрах України та Росії.﻿ Про це, із посиланням на заяву МЗС РФ російським ЗМІ, повідомляє Українська правда.

МЗС РФ стверджує, що нібито питання скасування "антиросійських санкцій" обговорюється у комплексі з іншими питаннями на російсько-українських переговорах.

Голова делегації РФ у переговорах з Україною Володимир Мединський раніше заявив, що Україна нібито пропонувала "австрійський" чи "шведський" варіант нейтралітету.