МЗС РФ: на переговорах поговорять і про відміну санкцій

МЗС РФ: на переговорах поговорять і про відміну санкцій

У російському МЗС намагаються переконувати, що питання можливого скасування санкцій щодо РФ обговорюються на переговрах України та Росії.﻿ Про це, із посиланням на заяву МЗС РФ російським ЗМІ, повідомляє Українська правда.

МЗС РФ стверджує, що нібито питання скасування "антиросійських санкцій" обговорюється у комплексі з іншими питаннями на російсько-українських переговорах.

Голова делегації РФ у переговорах з Україною Володимир Мединський раніше заявив, що Україна нібито пропонувала "австрійський" чи "шведський" варіант нейтралітету.

Натомість в Офісі президента швидко відреагували, що така модель може бути лише "українською" і лише з юридично вивіреними гарантіями безпеки.

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