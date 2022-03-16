МЗС РФ: на переговорах поговорять і про відміну санкцій
У російському МЗС намагаються переконувати, що питання можливого скасування санкцій щодо РФ обговорюються на переговрах України та Росії. Про це, із посиланням на заяву МЗС РФ російським ЗМІ, повідомляє Українська правда.
МЗС РФ стверджує, що нібито питання скасування
"антиросійських санкцій" обговорюється у комплексі з іншими питаннями на російсько-українських переговорах.
Голова делегації РФ у переговорах з Україною Володимир Мединський раніше заявив, що Україна нібито пропонувала
"австрійський" чи
"шведський" варіант нейтралітету.
Натомість в Офісі президента швидко відреагували, що така модель може бути лише
"українською" і лише з юридично вивіреними гарантіями безпеки.