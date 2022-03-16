Радіо Свобода: з Білорусі відправили додому понад 2,5 тис мертвих росіян
У шпиталях Гомельської області Білорусі продовжують лікувати поранених російських військових. Їх привозять з України як сушею, так і гелікоптерами до білоруської Наровлі, потім везуть у Мозир і Гомель, а трупи – потягами і літаками до Росії, повідомляє Ділова столиця.
"Ми були з побутовою раною в мозирському шпиталі. Там стільки поранених росіян лежить – просто якийсь жах. Страшенно понівечені. Неможливо слухати їхні стогони на всю лікарню", – повідомило Білоруській службі Радіо Свобода джерело в Гомельській області.
Там пишуть, що через наплив поранених росіян у деяких містах Білорусі можуть перестати надавати допомогу місцевим жителям.
"Тільки в неділю в Мозирі зробили операції приблизно сотні росіянам. Вже в понеділок "закинули" в лікарню ще більше. До їх лікування та хірургічних операцій залучаються всі лікарі, в тому числі терапевти та отоларингологи. Щоправда, допомога місцевим жителям надається, але незабаром з цим можуть виникнути проблеми", – поділилося джерело, пов’язане з медициною в Мозирі.