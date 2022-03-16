Радіо Свобода: з Білорусі відправили додому понад 2,5 тис мертвих росіян

У шпиталях Гомельської області Білорусі продовжують лікувати поранених російських військових. Їх привозять з України як сушею, так і гелікоптерами до білоруської Наровлі, потім везуть у Мозир і Гомель, а трупи – потягами і літаками до Росії, повідомляє Ділова столиця.

"Ми були з побутовою раною в мозирському шпиталі. Там стільки поранених росіян лежить – просто якийсь жах. Страшенно понівечені. Неможливо слухати їхні стогони на всю лікарню" , – повідомило Білоруській службі Радіо Свобода джерело в Гомельській області.

Там пишуть, що через наплив поранених росіян у деяких містах Білорусі можуть перестати надавати допомогу місцевим жителям.