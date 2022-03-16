Зеленський попросив у Конгресу США літаки та ППО

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до Конгресу США, заявив, що Україні необхідні оборонні системи ППО та літаки для відсічі російської агресії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Росія перетворила українське небо на джерело смерті. Для тисячі людей. Російські війська вже випустили по Україні майже тисячу ракет. Безліч авіабомб. Вони використовують дрони, щоб більш доцільно вбивати. Це терор, якого Європа не бачила. Не бачила вже 80 років! І ми просимо відповісти" , - заявив Зеленський.

При цьому глава держави вкотре звернувся з проханням створити над Україною безпольотну зону, відповідно, умови, за яких "Росія вже не зможе щодня і щоночі тероризувати мирні міста".

"Хіба це велике прохання? … Якщо це занадто багато, ми пропонуємо альтернативу. Ви знаєте, які захисні системи ми потребуємо. С-300 та інші подібні системи. Ви знаєте, наскільки багато залежить на полі бою від здатності застосувати авіацію. Потужна авіація. Для захисту власних людей. Своєї свободи. Своєї землі. Літаки, які можуть допомогти Україні. Які можуть допомогти Європі. І ви знаєте, що вони є. Але на землі. Не в українському небі. Не захищають наших людей" , - сказав він.﻿