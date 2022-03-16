Валютний ринок в умовах війни: день 21-й

У середу міжбанківський валютний ринок продовжує роботу в звичному особливому режимі. Середньодобовий обсяг операцій з долара США - приблизно 110-130 млн доларів, з євро - на порядок нижче, близько 15-20 млн євро.

Основним контрагентом для всіх банків є Національний банк України. Він купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає долари за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу купівлі) у разі потреби закупівлі товарів критичного імпорту із затвердженого списку.

Національний банк проводить також угоди у євро. При цьому курс встановлюється, виходячи із крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара.

Сьогодні, як і минулого тижня, невеликі угоди відбуваються безпосередньо між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinativ.

Учора Міністерство фінансів України провело черговий аукціон із продажу військових держоблігацій. В результаті розміщення ОВДП на 2 місяці та 1 рік у гривні, а також річних ОВДП у доларах було отримано кошти у розмірі 5,05 млрд гривень та 12 млн доларів США.

На готівковому валютному ринку в середу спостерігається незначне підвищення курсу долара у східній частині України (в областях, що примикають до бойових дій). Зокрема, у Запоріжжі долар виріс на продажі приблизно на 1 гривню, з 33,00-33,50 до 34,00-34,50 гривень. При цьому цінник на покупку зберігся на рівні 32 гривні. На західній Україні долар продовжує дешевшати. Це пов'язано як зі зниженням попиту на валюту з боку тих, хто виїжджає за кордон, так і зі збільшенням пропозиції: у багатьох людей закінчуються гроші, і вони здають долари на поточні витрати. У столиці у зв'язку з оголошеною вчора тривалою комендантською годиною обмінні пункти сьогодні закриті.

Євро на FOREX у середу 16 березня знову зробив спробу зростання і піднявся до 1,1024 долара, оскільки на українсько-російських переговорах, що продовжуються, за заявою обох сторін, з'явилася надія на досягнення консенсусу. Пізніше євро опустився до позначки 1,0990 доларів. Сьогодні ввечері весь світ очікує на результати засідання ФРС США з питання процентної ставки: очікується її підвищення, що призведе до подальшого зміцнення американського долара проти решти провідних світових валют. Ціна готівкового євро в Україні залишається стабільною, попит на євро (на відміну від долара) також зберігається на високому рівні. Як було сказано раніше, готівковий євро в Україні конвертують з долара за вищою ціною, ніж світова - від 1,11 до 1,12-1,13 і вище.

Російський рубль вранці середи торгується у відносно вузькому (порівняно з попередніми днями) діапазоні 107-110 руб/$, оскільки надія на позитивні зрушення на українсько-російських переговорах підтримує російську валюту. Втім, сьогодні ввечері міжнародні рейтингові агенції можуть оголосити про дефолт Росії залежно від того, чи буде здійснено виплати у валюті за державними облігаціями, намічені на сьогодні. Це може вплинути на вартість російського рубля. Попит на готівковий долар у Росії зберігається стабільно високим. Небагато московських банків продають долари за ціною від 130 до 300 рублів за один «зелений»; водночас більшість із них працює лише на скуповування валюти. У Росії активно відроджується «чорний» валютний ринок.

Криптовалюта №1 «біткоїн» на криптобіржі Binance сьогодні рано-вранці різко виросла в ціні і досягла $41718 за 1BTC. Така ціна протрималася кілька хвилин, після чого біткоїн опустився до 38828 доларів за монету. На даний момент біткоїн торгується у вузькому діапазоні 40250-40700 доларів за 1BTC.