ОГТСУ: Лисичанськ залишився без газопостачання через пошкоджені обстріли

Лисичанськ (Луганська обл.) через обстріл у ніч на середу залишився без газопостачання через пошкоджені обстріли розподільні мережі, повідомив "Оператор ГТС України", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нічний обстріл пошкодив газорозподільні мережі перед головним газорозподільним пунктом міста. "Лисичанськгаз" (підрозділ "Луганськгазу") вирішив перекрити газові мережі", - йдеться у повідомленні оператора.

За його даними, на 13:00 середи через бойові дії внаслідок військової агресії РФ в Україні призупинено роботу 38 із 1389 газорозподільних станцій (ГРС).

Поки що не відновлено газопостачання для споживачів у Донецькій, Луганській, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях, які отримували газ через ці станції.

ОГТСУ робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу своїх об'єктів у всіх регіонах.