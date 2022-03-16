NBC: США розглядають можливість передати Україні дронів-убивць

Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість надання Україні безпілотників-убивць Switchblades. Це керовані ракети американського виробництва, які можуть точно вражати танки та артилерію з відстані в кілька миль. Про це, посилаючись на NBC News та представників Конгресу США, повідомляє Слово і діло.

Остаточне рішення ще не прийняте, але в Білому домі думають, чи варто оснащувати Україну начиненими вибухівкою "баражувальними ракетами" Switchblades у рамках нового пакету військової допомоги.

Switchblades – це по суті роботизовані розумні бомби, оснащені камерами, системами наведення та вибухівкою. Їх можна запрограмувати на автоматичний удар по цілях, що знаходяться за багато миль, і їх можна спрямовувати навколо цілей, доки не настане відповідний час для удару. Компанія заявляє, що Switchblade 600 може літати протягом 40 хвилин до 50 миль.

Це зброя одноразового використання, тому її прозвали "дроном-камікадзе".

Американські військові використали Switchblade у бойових діях в обмежених обставинах в Афганістані та інших місцях, але не оприлюднювали цей факт, повідомили джерела видання.