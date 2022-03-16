Путін заявив, що не має цілі окупувати Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито не має мети окупувати Україну.﻿ Про це він сказав під час наради з питань соціально-економічного розвитку регіонів, повідомляє Ділова столиця.

"Поява російських військ під Києвом чи біля інших міст України пов'язана не з намірами окупувати цю країну. У нас немає такої мети. Щодо тактики бойових дій, то вона повністю себе виправдала" , — заявив Путін.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс сказала, що скептично ставиться до мирних переговорів між Росією та Україною — президент Росії Володимир Путін повинен вивести війська, щоб вони досягли успіху.