Швейцарія розширила санкції проти Росії

Влада Швейцарії розширила санкції проти росії за вторгнення в Україну, додавши у список ще 197 осіб та 9 компаній. ﻿Про це йдеться у заяві уряду, повідомляє Укрiнформ.

«Ще 197 осіб тепер підпадають під фінансові санкції та обмеження на в’їзд. Серед цих осіб є олігархи та відомі бізнесмени. Ще 9 компаній також підпадають під фінансові санкції» , - заявили в уряді.

Активи санкціонованих осіб та компанії заморожуються на території Швейцарії сьогодні вдень. Тепер санкційний список Швейцарії повністю синхронізований зі списком ЄС..

Зазначається, що країна ввела нові обмежувальні заходи у зв'язку з серйозними порушеннями росією міжнародного права в Україні.