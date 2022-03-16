Зеленський запропонував американцям створити новий союз

Президент Володимир Зеленський запропонував США створити новий союз - United for peace, який матиме змогу за 24 години надавати усю необхідну допомогу.﻿ Про це, посилаючись на виступ Зеленського в Конгресі США, повідомляє Українська правда.

"Повномасштабне російське вторгнення в Україну почалося 24 лютого. І було б справедливо, якби воно завершилося за добу. Через 24 години. Щоб зло було відразу покарано", – сказав Зеленський.

Але сьогодні, уточнив він, у світу немає таких інструментів.

"Війни минулого спонукали наших попередників створювати інститути, які мають захищати нас від війни. Але... Вони не працюють. Ми бачимо це. Ви це бачите. Отже, потрібні нові інститути, нові спілки", – продовжив президент України.

Він запропонував створити об'єднання U-24 або United for peace.

"Союз відповідальних держав, які мають силу і совість, щоб зупиняти конфлікти. Негайно. За 24 години надавати всю необхідну допомогу. Якщо потрібно – то зброя. Якщо потрібно – санкції. Гуманітарна підтримка. Політична підтримка, гроші", – уточнив Зеленський.

Крім того, сказав він, таке об'єднання могло б надавати допомогу і тим, хто зазнає стихійних лих, техногенних катастроф, хто став жертвою гуманітарної кризи або епідемії.