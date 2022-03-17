Великий мобільний оператор скасував обмеження на роздачу інтернету

Оператор Vodafone Україна скасував обмеження щодо роздачі мобільного інтернету, повідомляє Новое время.

Мобільний оператор Vodafone Україна відмінив обмеження на роздачу мобільного інтернету зі смартфона на інші пристрої, йдеться у повідомленні компанії.

Зміни стосуватимуться низки тарифних планів оператора з безлімітним інтернетом: Vodafone Unlim 3G, Vodafone Unlim 3G Plus, Vodafone SuperNet Unlim, Vodafone SuperNet Turbo 2019.

На час війни оператор включив послуги Роздача Інтернету на місяць та Роздача Інтернету на день у ці тарифні плани без додаткової тарифікації. Це не вимагатиме додаткових дій з боку абонента для підключення.