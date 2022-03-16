Кулеба вважає, що нейтралітет України не вирішить проблему
Україні потрібен не нейтральний статус, а реальні гарантії безпеки, з урахуванням «гіркого досвіду» Будапештського меморандуму. Про це сказав в інтерв'ю НВ міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Новое время.
Загалом російські вимоги, що лунають під час переговорного процесу, становлять ультиматум про капітуляцію, і Київ їх відкидає, заявив міністр.
"Я би зараз не заводив розмову в нейтралітет або в будь-яку іншу сферу, а говорив саме про те, яким чином Україна отримає гарантії безпеки і якими вони будуть. Нейтралітет сам по собі не є рішенням проблеми. Рішенням є гарантії безпеки, і не такі, як були у Будапештському меморандумі. Ми підходимо до цих переговорів із чітким відчуттям гіркого досвіду Будапештського меморандуму і не допустимо повторення цієї помилки зараз", — зазначив Кулеба.
Він пояснив, що домовленості, досягнуті в Будапешті 1994 року, передбачали тільки декларативні гарантії, як-от зобов’язання підписантів скликати консультації Ради Безпеки ООН у разі загрози для України.
"Ну, зобов’язалися, ну, скликали, ну, поговорили. І що? Загроза залишилася. Ми вже маємо досвід навіть останніх тижнів, коли ми скликаємо консультації, засідання Ради Безпеки ООН, вноситься на голосування юридично обов’язкова резолюція, але Росія її блокує. Самі консультації не є гарантіями безпеки. Але якщо, наприклад, Росія бере на себе зобов’язання скликати консультації, взяти участь у консультаціях і при цьому не застосовувати свого права вето на рішення, пов’язані із загрозою безпеки Україні, тоді це вже жорстка гарантія", — сказав глава МЗС.