Кулеба вважає, що нейтралітет України не вирішить проблему

Україні потрібен не нейтральний статус, а реальні гарантії безпеки, з урахуванням «гіркого досвіду» Будапештського меморандуму. Про це сказав в інтерв'ю НВ міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Новое время.

Загалом російські вимоги, що лунають під час переговорного процесу, становлять ультиматум про капітуляцію, і Київ їх відкидає, заявив міністр.

"Я би зараз не заводив розмову в нейтралітет або в будь-яку іншу сферу, а говорив саме про те, яким чином Україна отримає гарантії безпеки і якими вони будуть. Нейтралітет сам по собі не є рішенням проблеми. Рішенням є гарантії безпеки, і не такі, як були у Будапештському меморандумі. Ми підходимо до цих переговорів із чітким відчуттям гіркого досвіду Будапештського меморандуму і не допустимо повторення цієї помилки зараз" , — зазначив Кулеба.

Він пояснив, що домовленості, досягнуті в Будапешті 1994 року, передбачали тільки декларативні гарантії, як-от зобов’язання підписантів скликати консультації Ради Безпеки ООН у разі загрози для України.