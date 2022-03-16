Офіс Генпрокурора: ЗС РФ розстріляли 10 осіб у черзі за хлібом

В Офісі Генерального прокурора підтвердили загибель у Чернігові 10 людей, розстріляних російськими військами просто в черзі до магазину, повідомляє Новое время.

"16 березня о 10-й годині ранку військовослужбовці РФ обстріляли з вогнепальної зброї людей, які стояли в черзі за хлібом біля продуктового магазину" , — розповіли у відомстві.

Як повідомляється, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років.