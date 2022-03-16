Зеленський: Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу"
Системний оператор української електричної мережі НЕК "Укренерго" разом із європейськими колегами завершив об'єднання вітчизняної та європейської енергосистем. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба ОП.
"Українська та європейська енергосистеми вже зараз працюють синхронно", – повідомив Голова держави.
Він нагадав, що вночі, коли Росія розпочала війну проти України, наша держава від'єдналася від російської та білоруської енергосистем, і вже ніколи не повернеться назад.
"Ворог очікував, що українська енергосистема розвалиться, що ми не впораємося, тому захопив Запорізьку атомну станцію, навмисне бомбардував і бомбардує ТЕС українських міст та лінії електропередачі. Але українська енергосистема всі 21 день війни працювала стабільно, збалансовано та стійко, що визнали європейці. І Із сьогоднішнього дня українська електроенергія тече в Європу, європейська - в Україну", - зазначив Володимир Зеленський.
За його словами, відтепер українська енергетична система має надійні енергорезерви, які розташовані за західним кордоном, тому захищені від атак окупанта.
"Я вдячний усім країнам – членам ЄС, особисто пані Президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісару з енергетики Кадрі Сімсон та тим десяткам людей з української та європейської сторони, які у ці дні війни працювали день і ніч, щоб сьогодні ми могли це сказати: Україна – в «енергетичному ЄС». У нас тепер єдина енергетична кровоносна система від Лісабона до Маріуполя. Україна – в «енергетичній єврозоні». Нас не здолати», – заявив Президент.