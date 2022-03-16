ВСУ: під Миколаєвом знищено російського "Алігатора"

У середу, 16 березня, українські військові знищили черговий військовий гелікоптер російських окупантів. Про це заявили Сухопутні війська ЗСУ, повідомляє Новое время.

Йдеться про розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 Алігатор, який є модифікацією Ка-50, відомого як Чорна акула. Доля його екіпажу не уточнюється, проте поруч з уламками видно шмат парашута.

Ка-52 був розроблений РФ для виконання завдань з командування армійською авіацією, зокрема, розвідки місцевості та координації дій групи бойових вертольотів.