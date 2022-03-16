Денисова: Херсонська область – на межі гуманітарної катастрофи
Херсонська область перебуває на межі гуманітарної катастрофи через окупацію регіону російськими військами. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, повідомляє Новое время.
За її словами, у населених пунктах області (особливо невеликих) є проблеми з електро-, газо-і водопостачанням, також людям критично не вистачає медикаментів, а іноді - їжі. При цьому, зазначає Денісова, доставити все це їм неможливо через обстріл з боку російських військ.
"Російські бойовики обстрілюють мирне населення, яке виходить на протестні мітинги. Таке поводження військ РФ із мирним населенням є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", — зазначає омбудсмен.