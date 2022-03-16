В ОП назвали єдиний спосіб завершити війну

На переговорах із Росією Україна вимагає від країни-агресора гарантії безпеки, припинення вогню та повного виведення військ. Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю американському каналу PBS, повідомляє Корреспондент.

За словами Подоляка, досягти цього можна лише під час зустрічі лідерів країн.

"Наша позиція на переговорах цілком конкретна - юридично вивірені гарантії безпеки, припинення вогню, виведення російських військ. Все це можливе лише за прямого діалогу глав України та РФ" , - зазначив Подоляк.

Крім того, він заявив, що українська делегація працює над документом, який надалі обговорюватимуть і підписуватимуть президенти для зупинення бойових дій. За словами Подоляка, підписання угоди може статися незабаром.