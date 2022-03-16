Гаазький суд зобов'язав РФ припинити військові дії в Україні

Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив, що Росія має припинити війну проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Новое время.

"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії у Міжнародному суді ООН. Суд зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим для виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення приведе РФ у ще більшу ізоляцію" , - написав Зеленський у Twitter.

Як інформує Суспільне, згідно з рішенням суду, Росія має припинити "військові операції", що розпочалися на території України 24 лютого, та забезпечити, щоб будь-які регулярні чи нерегулярні підрозділи, які спрямовує чи підтримує Росія, а також інші організації та особи, які перебувають під контролем Росії, не приймали жодних кроків для продовження військових дій (ці рішення підтримали 13 осіб, проти виступили два).

Також суд одноголосно закликав обидві сторони утримуватися від дій, які можуть погіршити чи продовжити суперечку та ускладнити розгляд судом.