Spiegel: Шольц отверг инициативу Польши о миссии НАТО в Украине

Канцлер Німеччини Олаф Шольц скасував ініціативу Польщі щодо заходу миротворчої місії НАТО до України, повідомляє Сьогодні.

Як пише Spiegel, спікер уряду Німеччини Штеффен Гебештрейт заявив, що канцлер Шольц уже говорив, що жоден солдат НАТО не повинен прямувати "за межі Альянсу чи в Україну" – це й надалі "залишається червоною лінією".

За словами спікера, не можна провести чіткий кордон між "місією з гуманітарної допомоги, рятувальною місією чи бойовою місією" НАТО.

Раніше віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський заявив, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну необхідно надіслати миротворчу місію НАТО.