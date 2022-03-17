Ще один банк почав виплачувати 6,5 тис. грн

Ще один український банк доєднався до "єПідтримки", повідомляє Сьогодні.

Отримати 6500 грн допомоги від держави можна відтепер в Правекс Банку. Для цього варто відкрити спеціальну картку і подати заявку в "Дії".

Як оформити виплату?

Відкрийте спеціальну картку єПідтримка в Правекс Банк або іншому банку-партнері. Подайте заявку у 2 кліки в додатку "Дія". Чекайте на зарахування коштів протягом 10 днів.

Допомога розрахована на українців із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.

Хто може отримати 6,5 тис. грн?

ФОПи усіх груп, які сплатили ЄСВ за 4 квартал 2021 року. Наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ за 4 квартал. Окрім працівників організацій, які отримують кошти з Державного бюджету України.

Області, де доступна послуга:

Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська та місто Київ.

Кошти можна витратити на будь-що, а також зняти в банкоматі або перерахувати на іншу картку.