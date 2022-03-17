Ще один банк почав виплачувати 6,5 тис. грн
Ще один український банк доєднався до "єПідтримки", повідомляє Сьогодні.
Отримати 6500 грн допомоги від держави можна відтепер в Правекс Банку. Для цього варто відкрити спеціальну картку і подати заявку в "Дії".
Як оформити виплату?
- Відкрийте спеціальну картку єПідтримка в Правекс Банк або іншому банку-партнері.
- Подайте заявку у 2 кліки в додатку "Дія".
- Чекайте на зарахування коштів протягом 10 днів.
Допомога розрахована на українців із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.
Хто може отримати 6,5 тис. грн?
- ФОПи усіх груп, які сплатили ЄСВ за 4 квартал 2021 року.
- Наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ за 4 квартал. Окрім працівників організацій, які отримують кошти з Державного бюджету України.
Області, де доступна послуга:
Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська та місто Київ.
Кошти можна витратити на будь-що, а також зняти в банкоматі або перерахувати на іншу картку.