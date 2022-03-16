Міськрада: РФ розбомбила драмтеатр у Маріуполі, всередині ховалися цивільні

Сьогодні авіація Російської Федерації розбомбила Драматичний театр у Маріуполі. Це було найбільше укриття мирних жителів у місті. Про це заявив народний депутат України Сергій Тарута, повідомляє Новое время.

"2 години тому (близько 14:30 за київським часом - ред.) прямо в серці Маріуполя - Драматичний театр - рашисти скинули надпотужну бомбу" , - написав Тарута.

Там ховалося від обстрілів величезна кількість городян, скільки під завалами загиблих невідомо. Наразі йдуть жорстокі бої.

«Ніхто не може дістатися завалів, ми не знаємо, чи є вцілілі. І найстрашніше – не можемо їх з-під завалів дістати. Багато маріупольців ховалися у театрі з маленькими дітьми! Бомбосховище також засипане, там теж люди, дітки!» , - Написав Тарута.

Пізніше цю інформацію підтвердили у Маріупольській міській раді.

«Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховищ, що знаходився в будівлі. Інформація про постраждалих уточнюється» , - повідомили у міськраді.

Тарута нагадав, що це театр, в якому йшли вистави російською мовою, це притулок, у якому рятувалися від безперервного обстрілу жителі блокадного Маріуполя.

«Світ зобов'язаний почути крики, стогін, голосіння маріупольців, яких живцем поховали під завалами! Поширюйте, кажіть, закликайте врятувати Маріуполь!» , - Закликав нардеп.

«З іншого боку, ми беремо на себе зобов’язання. Перед загиблими і тими, хто вижив під рашистськими бомбардуваннями. Зобов'язання знайти кожного льотчика, котрий скидав на Маріуполь та інші українські міста бомби. Ми знайдемо кожного. І знищимо. Ми не зупинимося, поки хоч один із них дихає. Ми зітремо з лиця Землі кожного. Це наш святий обов'язок!» , - Написав Сергій Тарута, який народився в Маріуполі.