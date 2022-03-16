Зеленський легалізував криптосектор в Україні

Зеленський легалізував криптосектор в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про віртуальні активи, який передбачає легалізацію криптосектора, повідомляє Економічна правда.

Як заявляють у Мінцифрі, легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі. Крім того, банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній, а українці зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах.

Закон також передбачає, що держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде:

  • формувати та реалізовувати політику в галузі віртуальних активів;
  • визначати порядок обігу віртуальних активів;
  • видавати дозволи постачальникам послуг віртуальних активів;
  • здійснювати нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері.
"З початком війни криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних Сил України. За три тижні війни Криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів США у криптоактивах. Президент підписав закон "Про віртуальні активи". Запускаємо легальний ринок віртуальних активів в Україні та виводимо криптосектор із тіні", – додав голова Мінцифри Михайло Федоров.
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