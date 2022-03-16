Зеленський легалізував криптосектор в Україні
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про віртуальні активи, який передбачає легалізацію криптосектора, повідомляє Економічна правда.
Як заявляють у Мінцифрі, легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі. Крім того, банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній, а українці зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах.
Закон також передбачає, що держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде:
- формувати та реалізовувати політику в галузі віртуальних активів;
- визначати порядок обігу віртуальних активів;
- видавати дозволи постачальникам послуг віртуальних активів;
- здійснювати нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері.
"З початком війни криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних Сил України. За три тижні війни Криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів США у криптоактивах. Президент підписав закон "Про віртуальні активи". Запускаємо легальний ринок віртуальних активів в Україні та виводимо криптосектор із тіні", – додав голова Мінцифри Михайло Федоров.