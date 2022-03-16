Зеленський легалізував криптосектор в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про віртуальні активи, який передбачає легалізацію криптосектора, повідомляє Економічна правда.

Як заявляють у Мінцифрі, легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі. Крім того, банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній, а українці зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах.

Закон також передбачає, що держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде:

формувати та реалізовувати політику в галузі віртуальних активів;

визначати порядок обігу віртуальних активів;

видавати дозволи постачальникам послуг віртуальних активів;

здійснювати нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері.