Столтенберг відреагував на заяву Зеленського про НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував останні висловлювання президента України Володимира Зеленського про альянс, повідомляє Корреспондент.

Раніше глава держави заявив, що "охолов" до питання НАТО після того, як у Києві зрозуміли, що Альянс не готовий прийняти Україну.

"Меседж України сьогодні такий самий, як був роками – Україна суверенна незалежна держава і має право обирати свій власний шлях. Ми поважаємо рішення, прийняті демократично обраним керівництвом України. Це тільки вони вирішуватимуть, чи вони хочуть членства, чи ні, і це потім тридцяти союзникам вирішувати щодо цього питання. Не Росії застосовувати вето до цього процесу" , - сказав Столтенберг.

Водночас він вкотре заявив, що НАТО не відповість на заклик України закрити небо.

"Союзники єдині як у наданні підтримки Україні та її права на самозахист, так і єдині в тому, що НАТО не має розгортати свої сили на землі чи повітряному просторі України, тому що ми маємо відповідальність гарантувати, що цей конфлікт, ця війна не ескалує за межі України. Ми бачимо смерті, руйнування, людські страждання в Україні, але це буде ще гірше, якщо НАТО вдасться до дій, які перетворять це на повномасштабну війну між НАТО і Росією" , - сказав він.

Столтенберг наголосив, що позиція союзників у цьому питанні є єдиною.

При цьому генсек НАТО констатував, що "в Україні потрібний мир".

"Тому Росія та президент Путін повинні зупинити війну та вивести свої війська. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на пошук рішення, всі зусилля, спрямовані на дипломатичне рішення. Ми підтримуємо та вітаємо переговори, які зараз йдуть між Україною та Росією. Водночас. ми підтримуємо Україну" , - сказав він.

Столтенберг вважає, що результати переговорів між Україною та Росією "тісно пов'язані із ситуацією на полі бою".