ОП: мера Мелітополя звільнено з полону

ОП: мера Мелітополя звільнено з полону

Мер Мелітополя Іван Федоров звільнений з полону та вже перебуває у безпеці. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє Ділова столиця.

"Тільки що завершилася спецоперація зі звільнення з полону мера Мелітополя Івана Федорова. Хотілося б сказати одне: своїх ми ніколи не кидаємо", — повідомив Тимошенко.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Івана Федорова викрали і катують, аби він заявив на відео про свою підтримку окупаційній владі РФ.

Російські окупанти замість Федорова призначили так званого "в.о. мера" — Галину Данильченко від "Опозиційного блоку".

Депутати міськради Мелітополя попросили відкрити кримінальну справу за статтею "Державна зрада" відносно представників цієї партії.

Згодом стало відомо, що Івана Федорова вивезли до окупованого Луганська.

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