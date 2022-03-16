ОП: мера Мелітополя звільнено з полону

Мер Мелітополя Іван Федоров звільнений з полону та вже перебуває у безпеці. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє Ділова столиця.

"Тільки що завершилася спецоперація зі звільнення з полону мера Мелітополя Івана Федорова. Хотілося б сказати одне: своїх ми ніколи не кидаємо" , — повідомив Тимошенко.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Івана Федорова викрали і катують, аби він заявив на відео про свою підтримку окупаційній владі РФ.

Російські окупанти замість Федорова призначили так званого "в.о. мера" — Галину Данильченко від "Опозиційного блоку".

Депутати міськради Мелітополя попросили відкрити кримінальну справу за статтею "Державна зрада" відносно представників цієї партії.

Згодом стало відомо, що Івана Федорова вивезли до окупованого Луганська.