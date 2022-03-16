В ОП відреагували на публікацію Financial Times про мирний план

Оприлюднені в американському виданні Financial Times дані про проект договору між Україною та Росією відображають лише російські вимоги. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Корреспондент.

"Коротко. FT опублікував проєкт, у якому представлена запитувана позиція російської сторони. Більше нічого. Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на даному етапі, це припинення вогню, виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн" , - написав. Подоляк у Twitter.

Раніше у Financial Times з'явилася публікація про нібито спільний план України та РФ після завершення війни з 15 пунктів. Він передбачає нейтральний статус України та певні "обмеження" для ЗСУ.

Також сьогодні Подоляк прокоментував заяви Росії щодо пропозиції створення в Україні демілітаризованої країни, але з власною армією на образ Швеції чи Австрії. За його словами, модель може бути лише українською і лише під юридично вивірені гарантії безпеки.